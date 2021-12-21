Эксперт: чтобы купить частный дом в России в среднем необходимо потратить 5,1 млн

Чтобы купить частный дом в России в среднем необходимо потратить 5,1 млн. Фото: pixabay.com

Чтобы купить частный дом в России в среднем необходимо потратить 5,1 млн. Фото: pixabay.com

С 2019 года цена на частные дома в России выросли на 15,7%.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что в среднем за покупку частного дома придется отдать около 5,1 миллиона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта за год цена увеличилась на 13 процентов, а по сравнению со временем до пандемии — на 15,7 процента, что является историческим рекордом за всю историю.

Лидером по росту цен на дома оказался Краснодарский край, где стоимость возросла на 42,6%. Следующая строчка досталась Амурской области с 39,6 %, за ней идет Тыва с 39,5 процента, после, — Хакасия с 35,5% и Томская область с 31,2%. Замыкает список «30 процентов и больше» Республика Алтай с пограничными 30,6%.

Более 20% цены выросли в Пензенской и Смоленской области, а также в Красноярском крае. В Московской области дома подорожали на 8,2 процента. Ленобласть обошлась 15,8 процентами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации может остановиться рост цен на жилье в регионах.