Россиянам предрекли остановку цен на жилье в регионах

Россиянам предрекли остановку цен на жилье в регионах
Жителям России предсказали остановку цен на жилье в регионах. Фото: pixabay.com

Такой прогноз сделал глава «Дом.РФ» Виталий Мутко.

О том, что в России может остановиться рост цен на жилье в регионах он рассказал в беседе с РБК.

По словам Виталия Мутко, рост цен на жилье в следующем году не превысит инфляцию. При этом, в некоторых регионах он даже остановится.

Стоимость жилья в будущем году «войдет в нормальный цикл». Расти она будет не более чем на уровень инфляции. Кроме того, в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может и вовсе остановиться.

Однако Мутко не рассказал о тех регионах, где цены на жилье перестанут расти. По мнению главы «Дом.РФ», такой сценарий вполне реализуем, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строящееся жилье в Петербурге подешевело впервые с начала коронавирусной пандемии. Так, квадратный метр упал в цене с 182,6 тысячи до 180,6 тысячи рублей.

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