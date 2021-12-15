Цены на жилье в Петербурге упали впервые с начала пандемии

Цены на жилье в Петербурге упали впервые с начала пандемии
По мнению экспертов, говорить о дальнейшем снижении цен пока рано. Фото: pixabay

Строящееся жилье в Петербурге подешевело впервые с начала коронавирусной пандемии: квадратный метр упал в цене с 182,6 тысячи до 180,6 тысячи рублей.

Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные компании DataFlat.ru. Снизилась не только средняя цена квадратного метра, но и средняя цена квартиры. В октябре квартиры продавались в среднем за 7,62 миллиона рублей, а в ноябре — 7,54 миллиона рублей.

Однако, по мнению экспертов, говорить о дальнейшем снижении цен пока рано. Спад в стоимости квадратного метра был связан с выводом на рынок объемов в новых проектах, цена которых на старте ниже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на вторичное российское жилье цены выросли на 37%.

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