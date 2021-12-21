В Песочном под утро полностью сгорел частный дом

В Песочном под утро полностью сгорел частный дом
Возгорание случилось в поселке Песочный. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

В Курортном районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил одноэтажный частный дом.

Возгорание случилось во вторник, 21 декабря, по адресу: поселок Песочный, улица Пограничная, дом 96. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 7:06.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, сгорела рубленая, крытая мягкой кровлей, размером 6х6 метров постройка.

В 07:46 пожар локализовали. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших и причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь с 20 на 21 декабря в Красносельском районе разгорелся смертельный пожар в доме, который тушили больше часа. На месте происшествия обнаружили тело погибшего. Оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось. В настоящий момент над этим работают сотрудники соответствующих инстанций.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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