В США зафиксировали первую смерть от «омикрона»

В Соединенных штатах Америки от нового штамма коронавируса «омикрон» скончался первый пациент.

Мужчина в возрасте около 50 лет скончался в США от штамма «омикрон». Он проживал в округе Харрис штата Техас. Как передает телеканал АВС, скончавшийся не вакцинировался и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Итальянский вирусолог еще раньше отмечал, что для защиты от «омикрона» необходимо иметь в 40 раз больше антител, чем при других штаммах. Врач Джорждо Палу утверждает, что третья вакцина как раз может увеличить количество антител в организме до необходимого уровня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал фотографии нового штамма коронавируса «омикрон». На фотографиях запечатлены клетки человеческого организма на шестые сутки после заражения.