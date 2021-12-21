В Петербурге от микробов и вирусов очистили Московский вокзал

В Петербурге от микробов и вирусов очистили Московский вокзал
В Петербурге от микробов и вирусов очистили Московский вокзал. Фото: пресс-служба ОЖД

В Ночь на 20 декабря прошла дезинфекция Московского вокзала в Северной столице.

Мероприятия по уничтожению микробов и вирусов на Московском вокзале проводили совместно со специалистами МЧС. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Обработка охватила больше 5 тысяч квадратных метров. По всей площади была проведена дезинфекция противомикробным составом

Железнодорожники также напомнили, что пассажирам нужно носить защитную маску, а также соблюдать иные средства защиты на вокзале и в поездах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 13 декабря россияне могут отправиться в Суоми со справкой о прохождении вакцинации вакциной, которая была одобрена в Финляндии. Из России в Финляндию могут отправиться члены семей граждан Финляндии, а также тех, кто проживает в стране на постоянной основе.

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