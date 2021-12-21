«Сотрудница банка» оставила петербурженку без 4,5 миллионов

&#171;Сотрудница банка&#187; оставила петербурженку без 4,5 миллионов
Женщина перевела деньги на указанные счета. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга мошенница похитила у женщины более 4 миллионов рублей.

Инцидент произошел 1 ноября, но в полицию горожанка обратилась только 20 декабря. Она рассказала, что днем на ее телефон поступил звонок от неизвестной. Собеседница представилась сотрудницей банка, заявила о мошеннических действиях на счету женщины и убедила ее перевести накопления на резервные счета.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в период с 1 ноября по 1 декабря женщина перевела на указанные счета 4 521 500 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лужском районе поймали мошенниц, обманывавших пенсионеров. Женщины торговали устройствами против скачков напряжения за 7 тысяч рублей, хотя они стоят до 1,9 тысяч.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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