«Сотрудница банка» оставила петербурженку без 4,5 миллионов

В Центральном районе Петербурга мошенница похитила у женщины более 4 миллионов рублей.

Инцидент произошел 1 ноября, но в полицию горожанка обратилась только 20 декабря. Она рассказала, что днем на ее телефон поступил звонок от неизвестной. Собеседница представилась сотрудницей банка, заявила о мошеннических действиях на счету женщины и убедила ее перевести накопления на резервные счета.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в период с 1 ноября по 1 декабря женщина перевела на указанные счета 4 521 500 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лужском районе поймали мошенниц, обманывавших пенсионеров. Женщины торговали устройствами против скачков напряжения за 7 тысяч рублей, хотя они стоят до 1,9 тысяч.