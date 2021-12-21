Актера из «Секса в большом городе» уволили после обвинений в насилии

Американского актера Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» из-за обвинений в сексуальном насилии, сообщило издание The New York Times.

Решение вступает в силу немедленно, при этом Нот появится в еще одном эпизоде, который уже закончили снимать, а также в повторах тех серий, которые уже выходили в эфир, заявили в Universal Television и CBS.

В «Уравнителе» 67-летний Нот играл бывшего директора ЦРУ. Он наиболее известен по участию в сериалах «Закон и порядок» (Майк Логан) и «Секс в большом городе» (мистер Биг).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о перезапуске нашумевшей картины «Секс в большом городе». Новые серии сериала «Просто так» будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды. Саманты Джонс в числе персонажей нет. Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.