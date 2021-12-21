Треть петербуржцев выступила за введение QR-кодов

Треть петербуржцев выступила за введение QR-кодов
Треть жителей Петербурга положительно относятся к QR-кодам. Фото: Gazeta.SPb

Большая часть жителей Петербурга не рада тому, что вводятся QR-коды.

О том, как горожане относятся к QR-кодам, которые могут остановить распространение COVID, выяснили аналитики hh.ru.

Исследование провели потому, что совсем скоро в Северной столице QR-коды понадобятся при посещении общепита и магазинов.

Выяснилось, что большая часть горожан недовольна ограничениями. Лишь треть петербуржцев (36%) выступила за инициативу властей. В том числе 14% полностью поддерживают, а 22% — «настроены положительно». В основном такое мнение присуще гражданам старше 55 лет.

Однако 59% проживающих в городе на Неве против QR-кодов. Так, 44% опрошенных заявили об «абсолютном негодовании». Максимально негативно отреагировали на сертификаты работники гостиниц, ресторанов и сферы туризма. Негодующие граждане в основном в возрасте до 24 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что решение по введению QR-кодов в сфере общепита и развлечений будет озвучено 23 декабря.

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