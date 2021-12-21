Взаперти и с трупом матери: появились фото квартиры, где девочка ждала спасения несколько дней

В Ленинградской области квартира, в которой несколько дней провела 4-летняя девочка, оказалась сильно захламлена.

Об этом сообщает 47channel во вторник, 21 декабря.

Маленькая девочка рассказала, что мама просто уснула и не проснулась. Ребенок подошел к ситуации рационально. Малышка растягивала еду и питье и ждала спасения. К счастью местонахождением 40-летней матери ребенка заинтересовались ее коллеги. В квартиру пришли полицейские, которые услышали детский плач и вызвали сотрудников МЧС. По предварительной информации, малышку эвакуировали через окно.

Девочке пришлось находиться взаперти наедине с трупом матери. Все произошло в квартире в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

По факту произошедшего Выборгская городская прокуратура организовала проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело двухлетней дочери петербуржцы обнаружили в своей квартире.