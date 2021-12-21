Петербург тонет в 9-балльных пробках во вторник вечером

В Петербурге фиксируются серьезные заторы. Загруженность на городских трассах, 21 декабря, во вторник, выросла до девяти баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 9 баллов, при этом только к 21:00 ситуация изменится, пробки станут уже четырехбалльными.

Красным отмечены участки на Боровой улице, на Обводном канале, на улице Марата, на набережной Фонтанки, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Среднем проспекте В.О., на Тучковом мосту, на набережной Макарова, на улице Жуковского, на Суворовском проспекте, на Синопской набережной, на Свердловской набережной, на Воскресенской набережной, на Лесном проспекте, на Заневском проспекте, на Малоохтинском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице Парфеновскую улицу продлят до Ташкентской.