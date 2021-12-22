Петербург снова лидирует по количеству инфицированных COVID в России

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 166 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 22 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Следом в указанном рейтинге идет Москва, где за сутки выявили 1 904 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 1 351 новый квид-пациент. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 354 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с таким последствием болезни, как паросмия — расстройство обоняния, которое не поддается медикаментозному лечению.