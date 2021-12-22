Дрозденко обратился к работникам энергетической отрасти в День энергетика

Дрозденко обратился к работникам энергетической отрасти в День энергетика
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил искреннюю признательность всем ленинградским энергетикам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников и ветеранов отрасти с профессиональным праздником.

Глава 47-го региона отметил, что от эффективности работы всех жителей, кто строит профессиональную карьеру в этой сфере, зависит благоустроенная и комфортная жизнь всех ленинградцев.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, Дрозденко подчеркнул, что благодаря усилиям специалистов отрасли, энергокомплекс Ленобласти уверенно и динамично развивается.

Глава региона также пожелал энергетикам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 21 декабря Александр Дрозденко подписал изменения «антиковидного» постановления. Нововведения связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.

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