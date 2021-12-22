Одиннадцатиклассник упал с 14 этажа в Петербурге

Ученик 11 класса упал из окна 14-го этажа общей лестницы пятнадцатиэтажного дома на улице Тамбасова. Фото: Скрин сервиса "Яндекс. Паноромы"

Ученик 11 класса упал из окна 14-го этажа общей лестницы пятнадцатиэтажного дома на улице Тамбасова. Фото: Скрин сервиса "Яндекс. Паноромы"

Обстоятельства трагедии с несовершеннолетним, произошедшее в Красносельском районе, не установлены.

Как стало известно Gazeta.spb, вчера, 21 декабря, в дежурную часть около 15:12 часов поступило сообщение о падении с высоты человека. Сотрудник полиции, прибывший на место происшествия к дому 6 корп. 1 по улице Тамбасова, убедился в достоверности полученной информации.

Установлено, ученик 11 класса упал из окна 14-го этажа общей лестницы пятнадцатиэтажного дома на улице Тамбасова. Мальчик скончался на месте, причины происшествия не установлены, говорится в сообщении.

Отмечается, что семья 17-летнего молодого человека благополучная, на учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в доме на Лиговском проспекте найден погибший, причиной смерти стал пожар.