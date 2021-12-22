Подозреваемый в сексуальном насилии заманил 10-летнего мальчика, использовав известный сервис объявлений

Подозреваемый в сексуальном насилии заманил 10-летнего мальчика, использовав известный сервис объявлений
В полицию обратилась мать пострадавшего от сексуального насилия мальчика,. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе несовершеннолетний оказался в руках подозреваемого в педофилии, который вышел на ребенка по объявлению о продаже макбука.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 декабря в 15:13 в полицию обратилась женщина 1988 года рождения, которая заявила о насильственных действиях сексуального характера по отношению к сыну заявительницы 2011 года рождения.

Подозреваемый вышел на ребенка через сайт бесплатных объявлений. Он созванивался по поводу приобретения макбука, говорится в сообщении. В настоящее время ничего о задержании мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему, информации нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Мурино задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера по отношению к девочке 2011 года рождения. Мужчину вычислили по внешним приметам и акценту.

Всеволожский район полиция сайт бесплатных объявлений школьник


 

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