В Мурино задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера по отношению к десятилетней девочке

В Мурино задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера по отношению к десятилетней девочке
Преступление произошло у дома 25 по улице Шувалова в городе Мурино Ленобласти.Фото: Скрин сервиса "Яндекс. Панорамы"

26-летнего мужчину нашли по приметам: имел бородку и разговаривал с акцентом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 декабря, в 7:30 утра в полицию обратилась женщина 1987 года рождения. По ее словам, некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери заявительницы 2011 года рождения. Преступление произошло у дома 25 по улице Шувалова в Мурино.

Согласно приметам, это был мужчина 25-30 лет, худощавый, с темными волосами и глазами, с небольшой бородкой. Кроме того, он говорил с акцентом.

Опергруппа «по горячим следам» задержала гражданина Азербайджана 1995 года рождения. Подозреваемый проживает в Мурино Всеволожского района, нигде не работает, данных о регистрации в Петербурге и Ленобласти нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Лениградской области экс-учитель обвиняется в растлении малолетних по пяти эпизодам.

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