В Ленобласти экс-педагог обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Мужчина 1960 года рождения стал фигурантом пяти эпизодов преступной деятельности с участием несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
В Ленинградской области гражданин, в прошлом работавший педагогом, предстанет перед судом предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает Следственное управление СКР по Ленобласти.
Следственный отдел по городу Всеволожск СУ Следственного комитета по ЛО завершил расследование уголовного дела в отношении подозреваемого. Следствием установлено, экс-учитель неоднократно совершал на территории района свои противоправные действия.
По результатам оперативных мероприятий и судебных экспертиз бывший педагог частично признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения, говорится в сообщении ведомства. Согласно статье, обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, в Выборгском районе найден мертвый мужчина с ранами на шее.