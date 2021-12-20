В Ленобласти экс-педагог обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Бывший педагог, обвиняемый в преступных действиях, частично признал вину. Фото: СУ СК по Ленобласти

Бывший педагог, обвиняемый в преступных действиях, частично признал вину. Фото: СУ СК по Ленобласти

Мужчина 1960 года рождения стал фигурантом пяти эпизодов преступной деятельности с участием несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

В Ленинградской области гражданин, в прошлом работавший педагогом, предстанет перед судом предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает Следственное управление СКР по Ленобласти.

Следственный отдел по городу Всеволожск СУ Следственного комитета по ЛО завершил расследование уголовного дела в отношении подозреваемого. Следствием установлено, экс-учитель неоднократно совершал на территории района свои противоправные действия.

По результатам оперативных мероприятий и судебных экспертиз бывший педагог частично признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения, говорится в сообщении ведомства. Согласно статье, обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения.

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