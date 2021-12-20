В Выборгском районе убит 45-летний мужчина

В Выборгском районе убит 45-летний мужчина
Опергруппа по «горячим следам» задержала подозреваемого в преступленииФото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело мужчины с ранением в области шеи было найдено в Светогорске 17 декабря.

В 21:45 в полицию сообщили об обнаруженном трупе мужчины в кв. 56 дома 3 по ул. Лесной. По прибытии на место сотрудники установили, что убитый гражданин 1976 года рождения находился в своей квартире.

В этот же день в 23 часа опергруппа по «горячим следам» задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался неработающий мужчина 1992 года рождения, зарегистрированный в Выборгском районе.

Во время оперативно-розыскных мероприятий был изъят нож, ведется расследование. Отмечается, что подозреваемый не состоит под административным надзором.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, пьяный пенсионер в Курортном районе Северной столицы нанес ранение своему брату.

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