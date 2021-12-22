Слесарь из Петербурга перевел на «безопасные счета» 6 млн рублей

Петербуржец, действуя по инструкции лже-сотрудников Сбербанка, переводил деньги два дня подряд, ничего не заподозрив.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 декабря в отделении полиции Кировского района обратился житель Петербурга 1953 года рождения, работающий слесарем-ремонтником рыбообрабатывающего предприятия, проживающий по улице Маршала Казакова, дом 5, заявил, что 15 декабря ему стала названивать неизвестная женщина.

Звонившая представилась сотрудницей службы безопасности Сбербанка и убедила, что со счетом пострадавшего происходят мошеннические действия. Она также объяснила 68-летнему мужчине, что для безопасности денежных средств необходимо перевести их на «резервный» счет.

17 декабря мужчина перевел 3 млн на указанный счет, почти столько же он перевел на следующий день. Для этих целей он использовал приложение «Apple pay». Общая сумма ушерба составила 5 млн 993 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, жительница Петербурга обогатила телефонных мошенников на 4.5 млн рублей. Такую сумму она перевела на указанные счета.