Задержана петербурженка, отнявшая у чужой девочки на улице телефон

Сотрудники полиции задержали женщину, которая похитила у 11-летней девочки мобильный телефон.

Преступный инцидент произошел 20 декабря у одного из домов по проспекту Космонавтов. В тот же день в отдел полиции обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестная женщина, угрожая физической расправой, отобрала мобильный телефон «Флай» у ее 11-летней дочери. Ущерб составил 1 тысячу рублей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, на следующий день подозреваемую в преступлении задержали. К административной ответственности привлекли 48-летнюю неработающую женщину. Похищенное изъято.

Уголовное дело возбудили по факту разбоя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки разбили икону и украли золотые украшения из церкви в Гатчине. По подозрению в хищении были задержаны две местные жительницы, 15 и 16 лет. В присутствии законных представителей они были допрошены в качестве подозреваемых и отпущены под обязательство о явке.