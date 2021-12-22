После пожара в Красном Селе обнаружили обгоревший труп

В Красносельском районе произошел пожар. В ночь на 21 декабря в Красном Селе, на улице Голубко, загорелся деревянный дом.

Площадь пожара составила 36 «квадратов». В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после пожара в частном нежилом доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины. На вид погибшему было 50-55 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.