23 декабря в Петербурге запустят Волшебный трамвай

23 декабря в Петербурге запустят Волшебный трамвай
В этом году за основу украшения вагонов использован стиль «европейского Рождества». Фото: пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранспорт

В этом году праздничные трамваи будут оформлены не в ретростиле, на этот раз это будут современные модели, украшенные 20 тыс. светодиодов.

Завтра, 23 декабря, в 15:30 начнут свой путь из Василеостровского парка два современных трамвая, декорированные иллюминацией. Свой первый рейс волшебные вагоны совершат по центру Петербурга и Московскому проспекту без пассажиров в салонах, сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Позже жители и гости Северной столицы смогут прокатиться в вагонах Волшебного трамвая и по традиции загадать желание. Дарить новогоднее настроение #ВолшебныйТрамвай будет в разных частях города. В этом году за основу украшения вагонов использован стиль «европейского Рождества».

Ранее gazeta.spb.ru писала, «ДедМоробус» начал курсировать по Петербургу с 21 декабря. Полюбившийся многим взрослым и детям вид транспорта урашен в ретростиле.

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