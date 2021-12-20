«ДедМоробус» начнет курсировать по Петербургу с 21 декабря

С 21 по 30 декабря традиционный новогодний «ДедМоробус» начинает свой маршрут по Северной столице.

Известный праздничный автобус порадует петербуржцев чуть больше недели до Нового года. Каждый день с 16:00 до 21:00 украшенный транспорт будет курсировать от торгового центра «Галерея». Об этом сообщается в группе туристической компании «Русь» ВКонтакте.

Сам «ДедМоробус» представляет собой украшенный пестрыми украшениями транспорт в ретро стиле. На нем будут звучать популярные новогодние мелодии, которые исполнять помощники зимних волшебников

Автобусы в стиле ретро с разными пёстрыми украшениями будет возить только Дедов Морозов. Зазвучат новогодние мелодии, которые будут исполнять оркестр Дедов Морозов со своими помощниками, — Елкой и Петрушкой. «Дед Моробус» будет останавливаться на улицах города и исполнять разные композиции, дарить гостинцы и с удовольствием делать снимки с прохожими.

Каждый год уже ставший традиционным автобус дарит новогоднее настроение жителям и гостям Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник, 20 декабря, Петербург полностью оделся в праздничное убранство перед Новым годом.