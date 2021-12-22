На Московском шоссе столкнулись фура и самосвал

В среду, 22 декабря, на Московское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и самосвала.
В результате инцидента образовалась пробка.
«В очередной раз многострадальное Московское шоссе встало в глухую пробку. У самосвала отвалился задний мост. Все из-за того, что проезд к с складским корпусам имеет ужасную дорогу. Текущая ситуация. Фура пыталась объехать и сползла в самосвал», — рассказали об этом происшествии в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП под Петербургом погибли два пенсионера.