На Московском шоссе столкнулись фура и самосвал

На Московском шоссе столкнулись фура и самосвал
ДТП произошло на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 22 декабря, на Московское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и самосвала.

В результате инцидента образовалась пробка.

«В очередной раз многострадальное Московское шоссе встало в глухую пробку. У самосвала отвалился задний мост. Все из-за того, что проезд к с складским корпусам имеет ужасную дорогу. Текущая ситуация. Фура пыталась объехать и сползла в самосвал», — рассказали об этом происшествии в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП под Петербургом погибли два пенсионера.

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