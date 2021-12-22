На Московском шоссе столкнулись фура и самосвал

В среду, 22 декабря, на Московское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и самосвала.

В результате инцидента образовалась пробка.

«В очередной раз многострадальное Московское шоссе встало в глухую пробку. У самосвала отвалился задний мост. Все из-за того, что проезд к с складским корпусам имеет ужасную дорогу. Текущая ситуация. Фура пыталась объехать и сползла в самосвал», — рассказали об этом происшествии в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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