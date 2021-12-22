После посиделок на Думской мужчина в подворотне отобрал у петербуржца телефон

Уроженца одной из среднеазиатских республик росгвардейцы задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 22 декабря.

Двое мужчин познакомились в увеселительном заведений на Думской улице, там они выпивали, а после вместе отправились к Апраксину двору. Здесь, у дома на Садовой улице новый знакомый показал свое истинное лицо. Гражданин выхватил у пьяного мужчины «iPhone 12» и попытался скрыться.

Однако недалёко от места случившегося проезжали сотрудники Росгвардии. Пострадавший рассказал им о произошедшем и указал на убегающего злоумышленника. Росгвардейцы остановили грабителя и отправили его в отдел полиции.