После посиделок на Думской мужчина в подворотне отобрал у петербуржца телефон

После посиделок на Думской мужчина в подворотне отобрал у петербуржца телефон
Грабителя удалось поймать. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
Уроженца одной из среднеазиатских республик росгвардейцы задержали.
Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 22 декабря.
Двое мужчин познакомились в увеселительном заведений на Думской улице, там они выпивали, а после вместе отправились к Апраксину двору. Здесь, у дома на Садовой улице новый знакомый показал свое истинное лицо. Гражданин выхватил у пьяного мужчины «iPhone 12» и попытался скрыться.
Однако недалёко от места случившегося проезжали сотрудники Росгвардии. Пострадавший рассказал им о произошедшем и указал на убегающего злоумышленника. Росгвардейцы остановили грабителя и отправили его в отдел полиции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилисту не дали заехать в больницу. Тогда петербуржец сломал шлагбаум.
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