Автомобилисту не дали заехать в больницу: петербуржец сломал шлагбаум

Автомобилисту не дали заехать в больницу: петербуржец сломал шлагбаум
Мужчина сломал шлагбаум у больницы. Фото: pixabay.com

Мужчина из хулиганских побуждений повредил шлагбаум у больницы на улице Костюшко. Дебошира задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 21 декабря.

Горожанин повредил имущество медицинского учреждения, расположенного на въезде на территорию больницы на улице Костюшко.

Мужчина приехал к служебному въезду на своем личном авто. Персонал автомобилиста не пропустил. Тогда хулиган вышел из машины и сломал установленный у въезда шлагбаум.

Персонал медучреждения воспользовались тревожной кнопкой. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя на месте случившегося. Хулигана доставили в отдел полиции для дальнейших выяснений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в мясной магазин.

новости СПб происшествие росгвардейцы


 

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