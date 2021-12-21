Автомобилисту не дали заехать в больницу: петербуржец сломал шлагбаум

Мужчина из хулиганских побуждений повредил шлагбаум у больницы на улице Костюшко. Дебошира задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 21 декабря.

Горожанин повредил имущество медицинского учреждения, расположенного на въезде на территорию больницы на улице Костюшко.

Мужчина приехал к служебному въезду на своем личном авто. Персонал автомобилиста не пропустил. Тогда хулиган вышел из машины и сломал установленный у въезда шлагбаум.

Персонал медучреждения воспользовались тревожной кнопкой. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя на месте случившегося. Хулигана доставили в отдел полиции для дальнейших выяснений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в мясной магазин.