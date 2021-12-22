Два каршеринга и «Ларгус», на улице Шкапина собрался паровозик

На Шкапина произошла массовая авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Шкапина произошла массовая авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга» в среду, 22 декабря.

Авария из трех машин произошло на улице Шкапина. Столкнулись два арендованных автомобиля и «Лада Ларгус» прямо перед переездом.

Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе, паровозик мешает движения транспорта. Возможно, скоро образуется пробка, ведь ДТП занято всю среднюю полосу дороги.

Скорее всего авария случилась из-за несоблюдения дистанции. Впрочем дорожные происшествия при участии авто каршерингов случаются в Петербурге с завидным постоянством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе «убили» очередной каршеринг.