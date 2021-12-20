В Калининском районе «убили» очередной каршеринг

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого арендованный автомобиль был сильно разбит.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» вечером, 20 декабря.

Авария случилась на перекрестке Луначарского проспекта и Гражданского проспекта. У автомобиля для аренды поврежден весь перед, а у «Хендай Соляриса » изуродован весь правый бок.

Отмечается, что дорожные инциденты, в которых принимают участие автомобили каршеринга, случаются довольно часто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с участием каршерингового авто произошло на Комендантском проспекте. Водитель арендованного авто протаранил дорожное ограждение.