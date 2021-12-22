ДТП на Октябрьской набережной спровоцировало пробку

ДТП на Октябрьской набережной спровоцировало пробку
ДТП произошло на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 22 декабря, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовик и легкового автомобиля.

Инцидент случился на Октябрьской набережной. В Сети появилось фото с места происшествия.

«На Октябрьской набережной 18, грузовик прижался к Каптюру. В сторону моста А. Невского проезд полностью перекрыт, объезд по тротуару», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП под Петербургом погибли два пенсионера.

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