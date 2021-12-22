Пожилые держатели карт теряют сотни тысяч рублей из-за нового вида мошенничества

Теперь мошенники представляются мастерами и предлагают бытовые услуги на дому по завышенному прейскуранту. Фото: Baltphoto

Теперь мошенники представляются мастерами и предлагают бытовые услуги на дому по завышенному прейскуранту. Фото: Baltphoto

Сбербанк предупреждает российских пенсионеров об угрозе потери денег с банковских карт из-за действий мошенников.

Аферисты изобрели новую схему мошенничества, сообщают «Известия». Теперь последователи Остапа Бендера представляются мастерами и предлагают бытовые услуги на дому по завышенному прейскуранту. Их жертвами становятся чаще всего российские пенсионеры, владеющие банковскими картами.

Уже были случаи замены уплотнителей на пластиковых окнах по цене в 412 тыс. рублей. Мошенники открывают фирмы-однодневки с названиями, созвучными с известными компаниями, работающими на рынке бытовых услуг многие годы. Таким образом злоумышленники наносят ущерб не только пожилым доверчивым людям, но и репутации добросовестных предприятий.

Эксперты сообщают, что во время осмотра окон, батарей, стен, бытовой техники, систем пожаротушения и газовых счётчиков мошенники стараются незаметно что-нибудь сломать. А потом предлагают отремонтировать за «космическую» цену. При оплате банковской картой пенсионеры рискуют и вовсе остаться без средств.

«Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника», — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

После чего мошенники выуживают нужную информацию для совершения преступления или убеждают жертву добровольно перевести денежные средства преступникам. Важно запомнить, сотрудник банка никогда не попросит перевести клиента денежные средства на посторонние (безопасные или резервные) счета.

Отмечается, что со следующего года Сбербанк запустит сервис «Близкие рядом». При попытке пожилыми людьми списать деньги с карты информация будет направлена к близким родственникам, без согласия которого перевод не будет осуществлен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, слесарь из Петербурга 1953 года рождения перевел мошенникам почти 6 млн рублей.