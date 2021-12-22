Пенсионер сорвался с крыши во время уборки снега под Петербургом

Пенсионер сорвался с крыши во время уборки снега под Петербургом
Мужчина сорвался с крыши при уборке снега. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Попытка убрать снег с крыши закончилась трагедией. Инцидент произошел под Петербургом на Станционном переулке, 21.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на источник, 64-летний мужчина сорвался с крыши с высоты второго этажа при уборке снега. Пострадавшего госпитализировали. Информация о его состоянии уточняется.

В Петербурге ситуация с уборкой снега обстоит далеко не самым лучшим образом. Город утопает в сугробах и наледи. По результатам проверки на предмет качественной уборки снега государственная жилищная инспекция уже выписала штрафов на 21 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дизайнер Лебедев не доволен уборкой снега в Петербурге и главой Петербурга Александром Бегловым из-за грязных куч снега на улицах.

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Пенсионер сорвался с крыши во время уборки снега под Петербургом
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