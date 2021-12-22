В Приозерском районе вспыхнул частный дом

В среду, 22 декабря, в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступало в 09:11 мск. Очевидцы заметили дым в поселке Ларионово на улице Озерная и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 142 и 144 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на общей площади 75 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 10:36 мск. Информация о пострадавших не поступала.

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