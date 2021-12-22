35 спасателей локализовали пожар в детском саду на Народной

Огонь начал распространяться в прачечной.

О возгорании в Невском районе Петербурга сообщили в МЧС по городу 22 декабря.

Сообщение о возгорании поступило в 17:18 мск. На Народной улице в доме №85 в детском саду произошел пожар. В помещении прачечной происходило горение на площади 40 квадратных метров.

Отмечается, что в 17:24 был подан дополнительный номер 1БИС. Через 15 минут пожар удалось локализовать.

В ликвидации пожара участвовали семь единиц техники и 35 человек личного состава.

Пострадавших, судя по всему, в результате пожара нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском проспекте 25 спасателей тушат пожар в трехэтажном здании.