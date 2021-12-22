Из-за введения QR-кодов у кинотеатров на 76% упала выручка

В кинотеатрах Петербурга упала выручка более чем на 70% из-за введения QR-кодов.

Директор по маркетингу «Мираж Синема» Ирина Корнева рассказала, что с начала периода, когда были введены обязательные QR-коды количество отмененных сеансов возросло на 155 %. Об этом сообщает 78.ru.

По ее Корневой, большая часть сеансов проходила при минимальной загрузке зала — всего до пяти зрителей. По этой причине прокатные компании размышляют о том, чтобы отказаться от проката и перейти на трансляцию новинок на стриминговых сервисах.

В некоторых кинотеатрах выручка упала на 80%. Корнева подчеркнула, что не против вакцинации, но против того, чтобы QR-коды мешали культурному досугу.

Требование предъявлять QR-код на входе в кинотеатр действует в Петербурге с 8 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что предприятиям общественного питания разрешили работать в новогоднюю ночь, — введение QR-кодов перенесли на 2 января. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.