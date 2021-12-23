Утром 23 декабря уборочной техники не заметили в Шушарах, Янино и Кудрово

Утром 23 декабря уборочная техника чистит улицы в Петербурге.

Согласно данным интерактивной карты комитета по благоустройству Петербурга на утро, на улицы города выехали снегопогрузчики, вакуумные, щеточные, подметально-уборочные, комбинированные машины, а также мусоровозы.

Больше всего уборочной техники в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах города. Еле заметна уборка в Московском районе. Не видно уборочной техники во Фрунзенском районе. В Кировском районе работает две единицы спецтехники.

Уборочная техника не добралась до Стрельны, Кудрово и Сертолово. В Петергофе орудует щеточное оборудование, которое распределяет жидкие реагенты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.