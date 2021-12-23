В Госдуме рассказали о пользе длинных новогодних каникул

В Госдуме рассказали о пользе длинных новогодних каникул
Большинство россиян планируют встретить праздник дома. Фото: Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко считает, что в России нельзя сокращать новогодние выходные, так как после них, по его мнению, у граждан повышается работоспособность.

«Я приветствую длинные каникулы. Считаю, что это хорошее переключение, разгрузка и время побыть с семьей. Я считаю, что после каникул у людей повышаются работоспособность и общий тонус», — приводит его слова URA.RU.

По его словам, люде реже уходит в отпуск за счет того, что есть праздники в январе, мае и ноябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге медучреждения будут работать в обычном режиме. Работу продолжат стационары и поликлиники. По словам главы Комздрава Дмитрия Лисовца, медучреждения города продолжат работать в новогодние праздники также, как обычно.

Госдума новогодние каникулы праздники


 

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В Госдуме рассказали о пользе длинных новогодних каникул
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