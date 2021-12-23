Вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова отправили в отставку

Вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова отправили в отставку
Александр Беглов выразил благодарность Батанову за проделанную работу во благо города. Фото: Смольный

Глава Петербурга Александр Беглов официально отстранил от должности вице-губернатора Батанова.

23 декабря во время заседания правительства губернатор города Александр Беглов объявил, что снимает с должности финансового вице-губернатора Эдуарда Батанова, сообщает ТАСС.

Беглов выразил благодарность Батанову за проделанную работу во благо города. В числе заслуг он упомянул развитие финансовой сферы Петербурга, обеспечение системы здравоохранения в сложных условиях из-за ковида. Кроме того, по словам губернатора, сегодня город — один из лучших регионов, где претворяются в жизнь нацпроекты и реализауются майские указы российского президента.

Глава Петербурга представил правительству нового вице-губернатора, Алексея Корабельникова, который сменит Батанова на посту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, депутаты ЗакСа одобрили кандидатуру нового вице-губернатора.

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