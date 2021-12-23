Каршеринг и маршрутка не смогли поделить остановку у метро «Кировский завод»

ДТП с каршерингом и маршруткой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом и маршруткой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло у станции метро Кировский завод. Дорогу не смогли поделить арендованный автомобиль и маршрутка.

Авария случилась в четверг, 23 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На остановке «бодаются» каршеринг и маршрутка», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись багажниками. В комментариях к записи подписчики гадают, каким образом могло произойти ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одно ДТП с каршерингом произошло на улице Доблести. Легковой автомобиль проломил разделительное ограждение и уткнулся в знак «Стоп». Передняя часть машины оказалась заметно повреждена, водителя на месте не видно.