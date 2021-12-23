Автомобилиста госпитализировали после ДТП с бетономешалкой в Ленобласти

ДТП на трассе в Ленобласти. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

ДТП на трассе в Ленобласти. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

На трассе в Волховском районе Ленобласт, столкнулись «Киа» и бетономешалка. Машины столкнулись лоб в лоб.

Авария случилась в четверг, 23 декабря, в районе деревни Бабино. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, из-за столкновения легковушка оказалась сильно искорежена. Бетономешалку же в результате аварии вынесло в кювет. Травмы получил 44-летний водитель иномарки — его пришлось деблокировать из машины спасателям.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешехода госпитализировали после ДТП на Луначарского. Пострадавший лежал посреди проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода.