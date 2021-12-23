Спасатели больше часа тушили одноэтажное здание на Невельской

Спасатели больше часа тушили одноэтажное здание на Невельской
Пожар случился в здании на Невельской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил одноэтажное здание.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 24 декабря, по адресу: улица Невельская, дом 13. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:34.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в здании размером 15х40 метров горела обстановка на площади 80 «квадратов».

В 01:44 пожар локализовали. Информация о возможных пострадавших и причины появления огня не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании пожара на «Невской мануфактуре». Следственные органы обратили внимание на последствия пожара в здании дореволюционной фабрики на Октябрьской набережной, 50-52, после ряда публикаций в СМИ,

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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