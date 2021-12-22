Глава СК потребовал доклад о расследовании пожара на «Невской мануфактуре»

Глава СК потребовал доклад о расследовании пожара на «Невской мануфактуре»
Борьба с огнем, охватившим территорию "Невской мануфактуры" 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании пожара на «Невской мануфактуре».

Следственные органы обратили внимание на последствия пожара в здании дореволюционной фабрики на Октябрьской набережной, 50-52, после ряда публикаций в СМИ, сообщает «МК в Питере».

Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела об в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которому проходят бывший гендиректор АО «Невская Мануфактура» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Напомним, что трагедия на Октябрьской набережной произошла 12 апреля 2021 года. Пожар на территории завода стал самым крупным со времен возгорания в гостинице «Ленинград» в 1991 году. Огонь охватил 10 тысяч «квадратов», на тушение у спасателей ушло 5 дней. Жертвой ЧП стал 30-летний пожарный Илья Белецкий, а двое его коллег в критическом состоянии попали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что АО «Невская мануфактура» оштрафовали на 1 млн за поврежденные пожаром исторические объекты.

Александр Бастрыкин невская мануфактура следственный комитет


 

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