Легковушка загорелась после ДТП с маршруткой в Курортном районе

Легковушка загорелась после ДТП с маршруткой в Курортном районе
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и маршрутки.

Дорожный инцидент случился вечером в четверг, 23 декабря. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль Fiat и маршрутка № 305.

Как сообщил 78.ru, в результате столкновения иномарка загорелась. Водителя госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. У него диагностировали травму груди.

Все обстоятельства аварии выясняются. Никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе в Волховском районе Ленинградской области, столкнулись «Киа» и бетономешалка. Машины столкнулись лоб в лоб. Травмы получил 44-летний водитель иномарки — его пришлось деблокировать из машины спасателям. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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