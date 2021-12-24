Комитет по градостроительству и архитектуре возглавила Юлия Киселева

Юлия Киселева назначена председателем Комитета по градостроительству и архитектуре.

До назначения на новую должность, Киселева была временно исполняющим обязанности председателя КГА. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С 1 ноября Юлия Киселева была временно исполняющей обязанности председателя комитета по градостроительству и архитектуре, а до этого момента работала заместителем главы ведомства.

С весны по осень 2019 года работала советником губернатора Петербурга, в 2013-2019 годах заняла пост главы администрации Василеостровского района. С 2008 по 2013 год являлась председателем комитета по градостроительству и архитектуре. С 1994 по 2008 год вела свою деятельность в комитете по земельным ресурсам и землеустройству.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Законодательное собрание Петербурга утвердило кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, курирующего финансовый блок.