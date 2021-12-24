Комитет по градостроительству и архитектуре возглавила Юлия Киселева

Комитет по градостроительству и архитектуре возглавила Юлия Киселева
Комитет по градостроительству и архитектуре возглавила Юлия Киселева. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Юлия Киселева назначена председателем Комитета по градостроительству и архитектуре.

До назначения на новую должность, Киселева была временно исполняющим обязанности председателя КГА. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С 1 ноября Юлия Киселева была временно исполняющей обязанности председателя комитета по градостроительству и архитектуре, а до этого момента работала заместителем главы ведомства.

С весны по осень 2019 года работала советником губернатора Петербурга, в 2013-2019 годах заняла пост главы администрации Василеостровского района. С 2008 по 2013 год являлась председателем комитета по градостроительству и архитектуре. С 1994 по 2008 год вела свою деятельность в комитете по земельным ресурсам и землеустройству.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Законодательное собрание Петербурга утвердило кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, курирующего финансовый блок.

кга Комитет по градостроительству и архитектуре ленобласть новости СПб юлия киселева


 

Новости партнеров
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Комитет по градостроительству и архитектуре возглавила Юлия Киселева
Гостей чемпионата по фигурному катанию Петербург встретил кучами снега на ...
Плантацию из 57 кустов каннабиса обнаружили у петербуржца
Циклон «Квинтинус» придет в Петербург под руку с холодом
В гатчинском гараже найден мертвец с переломанным носом и ребрами
Граждане Поднебесной крали петербургских студентов из Китая
В Колпинском районе Петербурга полностью сгорел дом
В ТРЦ «Галерея» и в концертном клубе на Биржевой искали взрывчатку