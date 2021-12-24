Для кого 2022 год станет самым худшим: названы три знака зодиака, которым нужно подготовиться к неприятностям

Для кого 2022 год станет самым худшим: названы три знака зодиака, которым нужно подготовиться к неприятностям
Астрологи считают, что наступающий год будет хорошим не для всех знаков. Фото: Pixabay

2021 год для многих был тяжелым, и теперь перед наступлением Нового года люди надеются на лучшую жизнь. Но астрологи говорят, что в 2022 году это станет возможным не для всех знаков зодиака, некоторым из них придется столкнуться с еще большими трудностями. Чтобы Новый год не принес неприятных сюрпризов, нужно заранее подготовиться к предстоящим проблемам.

Стрелец

Год Тигра сулит больше всего неприятностей представителям этого знака. Грядущий период жизни может быть отмечен роковыми событиями. Как бы Стрельцы ни старались работать над собой и совершенствоваться, это приведет к обратному эффекту — еще больше страхов и дефектов выйдет наружу. И чем больше человек будет прилагать усилий, тем больше новых проблем появится в жизни.

Но это не значит, что нужно опускать руки и бросать все дела. Преодолеть кризис возможно, если прислушаться к окружающим. Больше всего поддержки окажет вторая половинка и поможет преодолеть грядущие трудности.

В середине года Стрельцам лучше отказаться от больших трат, деньги стоит поберечь, чтобы не столкнуться с возможными финансовыми трудностями. Также возможны проблемы на работе и в быту. В данном случае спасением станут умеренность и осторожность.

Скорпион

Представителям данного знака зодиака аукнутся отложенные дела и накопленные проблемы. Высока вероятность депрессии и нервных срывов. В данном случае важна помощь ближнего окружения. Чтобы избежать неприятностей, Скорпионам нужно научиться терпимости и участию к близким, даже вопреки собственным интересам, особенно если на кону что-то по-настоящему важное.

В 2022 году велика угроза расставания или развода с второй половинкой. Но и этого Скорпион сможет избежать, если проявит мудрость и понимание.

Лев

Для Львов грядущий год обернется большими нагрузками, конфликтными ситуациями и ссорами. Финансовая сторона жизни будет наполнена неудачами. Даже упорство и трудолюбие не помогут исправить ситуацию, и больших денег все равно не будет.

В данном случае астрологи советуют принять сложившиеся обстоятельства и продолжить честно и упорно трудиться. От этого значительного дохода не будет, но зато удастся заработать себе хорошую репутацию. Год все равно закончится, а заслуги останутся и смогут принести пользу в будущем.

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