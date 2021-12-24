Двое пострадали в ДТП из восьми машин под Тосно

В Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы. Массовая авария произошла в пятницу вечером в Тосненском районе. Под Тосно около 16 часов столкнулись восемь машин: грузовики и легковые автомобили.

Согласно предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе. Первый 28-летний пассажир был госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». Второй пассажир также был госпитализирован в гатчинскую больницу. Телесные повреждения и степень тяжести устанавливаются. Водитель погиб.