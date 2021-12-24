На Выборгской набережной фура «помяла» легковушку

В пятницу, 24 декабря, на Выборгской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился перед Гренадерским мостом.

«На Выборгской набережной перед Гренадерским мостом в сторону Черной речки фура «помяла» «Мазду». Набережная стоит, а теперь совсем грусть будет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе. Первый 28-летний пассажир был госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ».