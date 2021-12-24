На перекрёстке Сизова и Королёва не смогли разъехаться две иномарки

Дорожный инцидент случился на пересечении проспекта Королева и улицы Сизова. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на пересечении проспекта Королева и улицы Сизова. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 24 декабря, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на пересечении проспекта Королева и улицы Сизова. По словам очевидцев, разъехаться не смогли иномарки.

«Крета и Логан устроили ДТП на перекрёстке проспектов Сизова и Королёва. Объезжайте, друзья, трэш на Королёва от Коломяжского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе. Первый 28-летний пассажир был госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ».