Россиянам рассказали, как накопить деньги к пенсии

Финансовые эксперты рассказали, что если не вкладывать свои средства, то почти половина сбережений обесценится ко времени, когда гражданин РФ выйдет на пенсию.

По словам экспертов, наиболее эффективные способы вкладывания денег это покупка золотых монет, приобретение облигаций федерального займа, либо вкладывание их в акции, сообщает ИА DEITA.RU. Они отметили, что золотые монеты являются достаточно стабильным товаром. Кроме того, в России сделки с золотом не облагаются налогами.

Облигации федерального займа рассчитаны на три года как инвестиции, их можно приобрести сегодня на условиях 10% годовых. Также можно откладывать на депозит не менее 10% своего дохода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство России сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции.