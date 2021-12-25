Мигранта задержали с крупной партией наркотиков во Всеволожском районе

Мигранта задержали с крупной партией наркотиков во Всеволожском районе
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину у которого было изъято более 100 грамм амфетамина.

Инцидент произошел 23 декабря в поселке Стеклянный. В ходе проверки оперативной информации сотрудниками правопорядка в квартире одного из домов у 41-летнего гражданина из соседней страны изъяли полимерный пакет с порошком белого цвета, пластиковую трубку и электронные весы со следами порошкообразного вещества. Все это он переносил в своей сумке.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, экспертиза подтвердила, что в изъятом пакете находились наркотики общей массой 106,4 гр.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции у дома № 32 по Заводскому проспекту в городе Колпино «взяли» 37-летнего мужчину. А 21 декабря, при обысках, которые велись на протяжении дня, было обнаружено и изъято более трех килограммов наркотического средства.

Всеволожский район ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти наркотики


 

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