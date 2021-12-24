Более 3 кг: петербуржца задержали за выращивание наркотиков

Более 3 кг: петербуржца задержали за выращивание наркотиков
Изъято более 3 кг наркотиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В ходе обысков сотрудники полиции в изъяли крупную партию запрещенных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 24 декабря.

Обыски проводились по местам проживания задержанного.

Так, примерно в 21:30 полиции у дома № 32 по Заводскому проспекту в городе Колпино «взяли» 37-летнего мужчину. А 21 декабря, при обысках, которые велись на протяжении дня, было обнаружено и изъято более трех килограммов наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с весами и 3,5 килограммами наркотиков в Ленобласти задержаны двое мужчин. На опубликованной видеозаписи задержанные уверяют, что запрещенными средствами пользовались только они сами.

наркотики новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Употребление некоторых видов рыбы опасно для человека
Употребление некоторых видов рыбы опасно для человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме предположили, что после поправок пенсионерам могут компенсировать ...
Более 3 кг: петербуржца задержали за выращивание наркотиков
Фисташки назвали лучшим продуктом для борьбы с гипертонией
Лучшие фильмы для новогоднего настроения по версии центральной службы новостей
Во время пожара в ковидной больнице Астрахани погибли две пациентки
Сфера финансов стала лидером по росту зарплат в 2021 году
В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 55 человек
В Петербурге за сутки COVID заболели еще 2 117 человек