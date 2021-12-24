Более 3 кг: петербуржца задержали за выращивание наркотиков

Изъято более 3 кг наркотиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Изъято более 3 кг наркотиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В ходе обысков сотрудники полиции в изъяли крупную партию запрещенных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 24 декабря.

Обыски проводились по местам проживания задержанного.

Так, примерно в 21:30 полиции у дома № 32 по Заводскому проспекту в городе Колпино «взяли» 37-летнего мужчину. А 21 декабря, при обысках, которые велись на протяжении дня, было обнаружено и изъято более трех килограммов наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с весами и 3,5 килограммами наркотиков в Ленобласти задержаны двое мужчин. На опубликованной видеозаписи задержанные уверяют, что запрещенными средствами пользовались только они сами.